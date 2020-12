Brandweer ontkent dat ze is bekogeld met vuurwerk in Veen en dat ze is gevlucht

1/5 Het was onrustig rond de kruising in Veen.

De brandweerlieden die vrijdagnacht in Veen een autowrak probeerden te blussen, ontkennen dat ze zijn bekogeld met vuurwerk. Volgens de politie is er wel vuurwerk onder een brandweerwagen gekomen, maar hoeft dit geen opzet te zijn. "Het kan net zo goed uit het vuur omhoog gesprongen zijn", aldus een woordvoerder. Burgemeester, brandweer en politie komen om half vier met een persverklaring.

Een ooggetuige vertelt dat het stuk vuurwerk doelbewust onder de brandweerwagen is gegooid. De ontkenning van de brandweer zou een 'manier' zijn om de onrust niet groter te maken dan al is.

In Veen is het al dagenlang onrustig. In aanloop naar de jaarwisseling worden geregeld autowrakken in brand gestoken. Donderdag gingen vier auto’s in vlammen op.