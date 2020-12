Christiaan Bauer wint speciale editie van LEGO Masters

Christiaan Bauer, de zoon van Frans en Mariska, heeft een speciale editie van LEGO Masters Vips gewonnen. Samen met zijn teamgenoot Emma Deckers won hij zaterdagavond de wedstrijd.

"YESSSSSS WE DID IT!!", schrijft Bauer Junior in hoofdletters op zijn Instagrampagina. "We hebben de #legomasterskerstspecial gewoon gewonnen. Emma Deckers, je was een top teamgenoot!. Wat was dit tof om te doen met een prachtig doel."