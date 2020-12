Coronanieuws: Europol waarschuwt voor handel in valse coronavaccins

Ook zondag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

03.30 - Laatste dag voor aanvraag NOW 3.0 Werkgevers kunnen tot en met deze zondag een aanvraag indienen bij het UWV voor de NOW 3.0-regeling, waarmee ze een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Dit derde pakket aan coronasteun is voor het tijdvak van oktober tot en met december. Eerder zou het loket al op 13 december sluiten, maar vanwege de lockdown die werd afgekondigd op 14 december, werd het weer geopend.

02.20 - Europol waarschuwt voor handel in valse coronavaccins

Bij de start van de coronavaccinatiecampagne in een aantal Europese landen, waarschuwt de Europese politiedienst Europol voor fraudeurs. "Het gevaar is reÙel dat criminelen de enorme vraag naar coronavaccins proberen uit te buiten", vertelt directeur Catherine De Bolle zondag tegen Duitse kranten. Daar zijn volgens haar concrete aanwijzingen voor: "Op sociale netwerken wordt al geadverteerd. Degenen die er op ingaan krijgen of helemaal niets geleverd na betaling, ofwel krijgen ze nepvaccins."