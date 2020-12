Coronanieuws: teststraten dicht door storm, meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook zondag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Door de storm heeft een aantal teststraten de deuren moeten sluiten.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is gestegen naar 419, het afgelopen etmaal overleden daar negen mensen aan het virus.

Ook zaterdagavond en -nacht moest de politie door het hele land illegale feestjes stilleggen.

Bij de start van de coronavaccinatiecampagne in een aantal Europese landen waarschuwt de Europese politiedienst Europol voor fraudeurs.

14.27 - Groningen en Twente luiden noodklok

In een brandbrief aan verschillende ministeries vragen Groningen en Twente militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Komt die er niet, dan dreigt het zwartste scenario. Het minimumniveau aan zorg kan dan niet meer worden geleverd, zo meldt RTL Nieuws.

"De nood is ongekend hoog", schrijft de Groningse burgemeester Koen Schuiling. De regio's Groningen en Twente kampen met snel toenemend aantal coronabesmettingen. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de gehandicaptenzorg snel toe. "Ik doe een klemmend beroep op u om deze ondersteuning op zeer korte termijn te bieden", aldus Schuiling. De regio Noord- en Oost-Gelderland sprak vorige week al van een "zeer zorgelijke en verontrustende situatie" vanwege de forse stijging van het aantal besmettingen.

14.10 - Teststraten dicht vanwege de storm

Na de teststraat in Zaandam zijn ook die in Dordrecht, Vlissingen en Zoetermeer gesloten vanwege de storm. Dat melden verschillende media, waaronder de NOS, Omroep West en Omroep Zeeland.

In Vlissingen zit de teststraat in tenten. Mensen die daar getest zouden worden, kunnen nu terecht in de Zeelandhallen in Goes, schrijft Omroep Zeeland. In de Dordtse teststraat is het volgens de GGD Zuid-Holland Zuid te gevaarlijk. Mensen worden gebeld om andere afspraken in te plannen. Volgens een woordvoerder van de GGD Haaglanden was het vanwege de harde wind niet verantwoord om de testlocatie in Zoetermeer, die buiten op een parkeerterrein staat, open te houden, schrijft Omroep West. Mensen die er vandaag een afspraak hadden, worden gebeld en doorverwezen naar andere testlocaties in de regio.

12.00 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 33 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 419 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vijf meer dan een etmaal geleden. De voorbije 24 uur zijn negen coronapatiënten overleden. Twee zijn er overgeplaatst en 25 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

11.58 - Politie grijpt in bij dansfeestje Uddel en pakt twee man op

De politie heeft zaterdagnacht rond halfeen in het Gelderse Uddel twee mensen opgepakt. Zij waren op een dansfeestje met ongeveer twintig volwassenen. De politie kwam af op meldingen van geluidsoverlast. Vervolgens keerden de aanwezigen zich tegen de agenten die de overlast en de overtreding van de coronamaatregelen wilden stoppen. De groep gooide dingen naar de agenten. Nadat een agent zijn dienstwapen trok, rende een aantal feestgangers weg.

10.45 - Politie maakt einde aan illegale feesten

De politie heeft zaterdagavond op meerdere plaatsen in het land een einde gemaakt aan illegale feesten. In Haastrecht in Zuid-Holland beëindigde de politie een party in een bedrijfsgebouw, dat was ingericht met feestverlichting en een bar. Op dit illegale feest waren ongeveer twintig mensen aanwezig.

In Rotterdam ontdekte de politie een illegaal feest in een bedrijfsgebouw aan de Benthemstraat. "Op de vijfde etage van het bedrijfspand waren de ramen afgeplakt met vuilniszakken. Binnen troffen agenten een feest waarbij alle denkbare dranken verkrijgbaar waren", zegt een politiewoordvoerder.

In Limburg ging de politie af op een raveparty in bos bij het dorp Koningsbosch. Volgens een politiewoordvoerster bleek ter plekke dat het een feest op Duits grondgebied plaatsvond, waarna de Duitse politie werd opgeroepen.

03.30 - Laatste dag voor aanvraag NOW 3.0

Werkgevers kunnen tot en met deze zondag een aanvraag indienen bij het UWV voor de NOW 3.0-regeling, waarmee ze een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Dit derde pakket aan coronasteun is voor het tijdvak van oktober tot en met december. Eerder zou het loket al op 13 december sluiten, maar vanwege de lockdown die werd afgekondigd op 14 december, werd het weer geopend.

02.20 - Europol waarschuwt voor handel in valse coronavaccins

Bij de start van de coronavaccinatiecampagne in een aantal Europese landen, waarschuwt de Europese politiedienst Europol voor fraudeurs. "Het gevaar is reÙel dat criminelen de enorme vraag naar coronavaccins proberen uit te buiten", vertelt directeur Catherine De Bolle zondag tegen Duitse kranten. Daar zijn volgens haar concrete aanwijzingen voor: "Op sociale netwerken wordt al geadverteerd. Degenen die er op ingaan krijgen of helemaal niets geleverd na betaling, ofwel krijgen ze nepvaccins."

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

01.30 - Veel EU-landen beginnen met vaccineren

Een groot aantal landen binnen de Europese Unie begint zondag met het vaccineren van burgers tegen het coronavirus. In Duitsland, Hongarije en Slowakije werden zaterdag al de eerste vaccins toegediend. Onder meer in Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland begint de vaccinatiecampagne zondag. Ook Roemenië, Tsjechië, Cyprus en Oostenrijk zetten zondag de eerste prikken. Nederland volgt op 8 januari.

