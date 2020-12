Petra's kerstpakkettenactie werd een nog groter succes, maar de feestdagen blijven zwaar

Petra kon door alle hulp nog veel meer aanbieden dan voorgaande jaren. vergroot

Ze moet nog even bijkomen, maar Brabander van het Jaar Petra de Jager is ontzettend blij met hoe haar actie is gegaan deze kerst. Ieder jaar met kerst laat Petra de wens van haar overleden dochter Prisca uitkomen door kerstpakketten te maken voor mensen die het minder hebben. “Door alle hulp hadden we zo veel! Het was overweldigend.”

Petra betaalde voorgaande jaren altijd zelf de kosten van de boodschappenpakketten die ze uitdeelt met kerst. Maar dit jaar verloor ze haar baan door de coronacrisis. Toch kwam er hulp uit onverwachte hoek. “Via Facebookgroepen kreeg ik hulp aangeboden van mensen. Zo waren er veel die wat boodschappen konden missen en die doneerden. Uiteindelijk heb ik nu nog veel meer kunnen geven dan voorgaande jaren”, vertelt Petra trots.

Petra's dochter Prisca en vader Remco kwamen om het leven bij een motorongeluk. Prisca had altijd gezegd dat als ze een baan had, dat ze dan iets goeds wilde doen voor de mensen die het moeilijk hebben. Petra heeft haar wens doen uitkomen. Ze heeft nu met haar verhaal de titel ‘Brabander van het Jaar’ gekregen. En dat kon ze bijna niet geloven. “Ik had echt nooit verwacht dat ik zou winnen! Ik dacht dat ze het verkeerd hadden opgelezen toen het bekend werd gemaakt”, lacht Petra.

“Op Facebook kreeg ik ook enorm veel reacties. Ik ben van ‘s ochtends tot ‘s avonds bezig geweest om alles te lezen en op iedereen te reageren. Ik vind het zo lief dat mensen de moeite nemen om mij te feliciteren.” Inmiddels is het nieuws bij Petra geland. “Nu besef ik het echt: ik heb gewonnen. Ik ben toch wel een beetje trots.”

Dinsdag en woensdag heeft Petra de pakketten uitgedeeld. Mensen konden langskomen met hun eigen tassen, die Petra vervolgens vulde met allerlei boodschappen. “Pasta, saus, rijst, chocomelk, gourmetschotels, noem het maar op. We hadden zo veel, dat er zo’n twee tot drie weken van gegeten kan worden.”

Met hulp kon Petra verschillende boodschappen inzamelen.

Petra maakte verschillende kraampjes waar alle boodschappen werden uitgestald. “Daar konden de mensen dan langskomen. We hebben iedereen zo’n vijf gevulde tassen meegegeven.”

Voor Petra was het hartverwarmend om te zien hoe blij iedereen was met de boodschappen. “De reacties van de mensen gaf me zo’n energie. Iedereen was er zo blij mee.”

Er waren veel verschillende producten die mensen konden meenemen.

Petra is zo’n anderhalve maand bezig geweest met alle voorbereidingen van de boodschappenpakketten. Vandaag moet ze even bijkomen. “Het was geweldig, maar het heeft natuurlijk ook wat energie gekost. Daarom moet ik mezelf nu even bij elkaar rapen”, vertelt ze emotioneel. “Ieder jaar heb ik een golf van emoties die me achtervolgt. Kerst is namelijk niet makkelijk voor me, dan mis ik Prisca en Remco heel erg.”

Gelukkig kan Petra ook nagenieten van de actie. “Ik krijg soms foto’s doorgestuurd. Bijvoorbeeld van een gezin die aan het bakken is geslagen met de cakemix die uit het pakket komt. Of van een familie aan het kerstdiner. Iedereen is dankbaar.”

