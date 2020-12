Drie dingen die je moet weten over Veen: een traditie die teruggaat tot de jaren '90

Het in brand steken van sloopauto's rond de jaarwisseling is traditie in Veen (foto: SQ Vision). vergroot

Opnieuw gaat het rond de jaarwisseling mis in Veen. Het dorp kent een lange geschiedenis van autobranden, iets waar gemeente en politie al sinds de jaren ’90 tevergeefs grip op proberen te krijgen. Wat is dat toch met Veen en de jaarlijkse ongeregeldheden, en waar komt het vandaan?

In 2005 kreeg het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement opdracht van de gemeente Aalburg om onderzoek te doen naar de ongeregeldheden. Al snel bleek dat wat er allemaal speelde, enkel te begrijpen was door te kijken naar de historie van Veen.

Waar komt de traditie vandaan?

De inwoners van Veen hebben al sinds de jaren of vijftig of zestig – daarover wisselden de dorpelingen die de onderzoekers spraken van mening – een gewoonte om met Oud & Nieuw te verzamelen op de centraal gelegen kruising in het dorp. Daarbij werd in eerste instantie nog op bescheiden schaal vuurwerk afgestoken, zo staat in een rapport van het COT.

In de jaren tachtig wordt er met Oud & Nieuw ook hout in brand gestoken op de kruising. Het betreft oud, rot hout dat afkomstig is van fruitdistributiebedrijf Timmermans. Dit bedrijfspand was tot 2001 vlakbij de kruising gevestigd.

Een omslagpunt is er rond het jaar 1990. Het stoken van hout gaat dan voor het eerst over in het stoken van geprepareerde auto’s. Het door Timmermans klaargezette hout wordt iets eerder, een dag voor Oud & Nieuw in brand gestoken. Tijdens Oud & Nieuw zelf volgen voor het eerst de autowrakken.

Waarom spreken de ouderen hun kinderen niet op hun gedrag aan?

Veen is een handelsdorp, zo constateren de onderzoekers. Tot de helft van de 20e eeuw heerste er bittere armoede, maar langzaam ging het beter. Lokaal geniet de handige, slimme en hardwerkende ondernemer de meeste status, aldus de onderzoekers van COT.

De economische onafhankelijkheid én het harde werken zouden de houding van de inwoners ten aanzien van het stoken van auto’s met Oud & Nieuw verklaren: met hard werken hebben ze het verdiend om ‘drie uur lang’ (van 00:00 uur tot 03:00 uur) zélf de orde te bepalen op hún kruising’

“We werken 364 dagen en nachten, op zondag na dan, keihard en dan komt de burgemeester ons vertellen wat we die ene nacht wel en niet mogen doen op die kruising? Dat kunnen we dan ook wel zelf. Op die ene avond stoken we dus”, zegt een respondent. Volgens het rapport betalen de rijke ouders vaak de boetes van de jongeren.

Volgens bronnen van Omroep Brabant in Veen zou er ook geld gegeven worden aan de durfal die de auto’s het dorp in weten te smokkelen of in brand steken.

Waarom doet de gemeente of de politie niets?

De lokale verordening werd bij verschillende jaarwisselingen aangepast om orde op zaken te stellen. Ook waren er initiatieven om een vreugdevuur op een alternatieve locatie te organiseren.

Ondanks alles lukt het de politie maar niet om ‘een informatiepositie’ op te bouwen, volgens het onderzoek. De inwoners hebben een afkeer van de overheid en de politie en niemand wil te boek staan als informant. Bovendien is er angst om zelf doelwit te worden. Daarom melden ook ooggetuigen zich niet snel.

Burgemeester Lichtenberg besloot dit jaar zelfs om de politie de eerste nachten niet in te laten grijpen, om de situatie niet te laten escaleren. Hij hield het eerst bij dringende verzoeken aan de inwoners om zich te gedragen. In het verleden hadden die verzoeken echter geen effect.

Veen ging al eerder op slot, ook het kruispunt werd eerder afgesloten. Het is de vraag of de huidige noodverordening dan toch iets gaat veranderen aan de jarenlange traditie in Veen.

