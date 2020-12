Maaltijdbezorger belandt met zijn auto in de sloot en gaat er vandoor

Foto: Sander van Gils / SQ Vision vergroot

Een automobilist van een bezorgrestaurant in Schijndel is zondagavond met zijn auto in de sloot beland. Toen de hulpdiensten arriveerden was de bestuurder echter spoorloos.

Het ongeluk gebeurde rond halfacht op de Martemanshurk in het buitengebied van Schijndel. De auto kwam op zijn kop in de sloot terecht.

Toen politie, brandweer en ambulance arriveerde was de bestuurder nergens te bekennen. Na telefonisch contact kwam hij weer naar de plek van het ongeval en werd de auto door een beringsbedrijf uit de sloot gehaald. De bestuurder is niet gewond geraakt, de auto is flink beschadigd.

