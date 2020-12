Michael van Gerwen maakt indruk met winst in razendsnelle partij en voegt zich bij laatste 16 op WK

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Michael van Gerwen kan zijn verblijf in Londen gaan verlengen. De darter uit Vlijmen wist Ricky Evans in de derde ronde met 4-0 te verslaan en voegt zich daardoor bij de laatste 16 van het PDC WK. ‘Mighty Mike’ deed zelf wat hij moest doen, maakte indruk én zag een directe concurrent wegvallen.

Job Willemse Geschreven door

Net als vorig jaar kwam Van Gerwen de Engelse Ricky Evans tegen tijdens de derde ronde van het WK. En net als toen eindigde het in een 4-0 zege voor de Brabander. Van Gerwen pakte de eerste set direct van 'Rapid Ricky’ af, wiens bijnaam terugslaat op de ongekende snelheid waarmee Evans zijn pijlen in het bord gooit. ‘Mighty Mike’ verloor nog de eerste leg van de partij, maar wist Evans even later te breken met een 10-darter om vervolgens de set met 3-1 te winnen.

Tegenstand Evans

Alhoewel de eindstand anders doet vermoeden, bood Evans toch aardige tegenstand. In de tweede set wist Evans Van Gerwen te breken en kreeg hij een kans om de set naar zich toe te trekken. Maar daar slaagde de Engelsman niet in, waarna Van Gerwen deed wat hij wel vaker deed: op het juiste moment een goede finish uitgooien. Daarmee kwam Van Gerwen op 2-2 in legs, en wist hij vervolgens zijn eigen leg te houden om op 2-0 in sets te komen.

Wachten op privacy instellingen...

Maar uiteindelijk liet Van Gerwen in de details zien waarom hij de nummer één van de wereld is. Evans ging zowel scorend als op de dubbels goed mee met Van Gerwen, maar de darter uit Vlijmen was tijdens de beslissende legs in set twee, drie en vier(!) net wat scherper en beter waarmee hij de partij naar zich toe wist te trekken en niet meer uit handen gaf.

Zelf noemde Van Gerwen die finishes na afloop bij RTL7 'vies'. "Ik gooide vieze dingen op goede momenten. Net als hij op een goede finish stond, gooide ik 150 uit om de set te pakken. Die zijn wel vies en pijnlijk voor hem."

Ook in de laatste set liet Van Gerwen zien in blakende vorm te zijn tijdens dit WK. Tijdens zijn eerste partij gooide hij al ruim 109 gemiddeld, en ook zondagavond was het gemiddelde weer om van te smullen met ruim 107. Tijdens de laatste set kwam Van Gerwen op een 2-0 voorsprong in legs, waarna Evans weer terug wist te komen tot 2-2. En weer in de beslissende leg was Van Gerwen de betere, waardoor hij met 4-0 wist te winnen.

Concurrent minder

Niet alleen de overwinning zondagavond was prettig voor Van Gerwen, maar ook het feit dat een van zijn grootste concurrenten en regerend wereldkampioen Peter Wright verrassend werd uitgeschakeld in de derde ronde door Gabriel Clemens. Van Gerwen zelf komt dinsdag of woensdag weer in actie, wanneer hij zijn weg naar een nieuwe WK-titel vervolgt tegen Joe Cullen.

Zelf was Van Gerwen natuurlijk blij met zijn zege, maar hij wil gefocust blijven. "Ik ben er nog lang niet, we gaan nu pas naar de vierde ronde. En er telt maar één ding en dat is de wereldtitel." Over het feit dat concurrent Wright eruit ligt, reageerde Van Gerwen laconiek. "Dat is zijn probleem toch? Het maakte me niet uit tegen wie ik gooi, want ik moet van iedereen kunnen winnen."

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.