Daniëlle, moeder van vijf kinderen, doet mee aan Big Brother: 'Kan je man het wel alleen?'

Vanaf maandag 4 januari start er een nieuwe editie van Big Brother. Acht wildvreemde mensen gaan samenleven en kunnen 24/7 bekeken worden en Daniëlle is er één van. De veertigjarige vrouw uit Made stapt op maandag 4 januari het huis in en laat zich honderd dagen opsluiten.

Daniëlle is een moeder van vijf kinderen. Ze is in het dagelijks leven docent op het Hoger Beroepsonderwijs. Voor ze docent werd was ze werkzaam als consultant in het bedrijfsleven. Ze wordt omschreven als 'een pittige vrouw die altijd voor anderen klaar staat en de afgelopen jaren weinig tijd vrij heeft gemaakt voor zichzelf'. Big Brother is voor haar een break van het alledaagse leven.