Toeterend het nieuwe jaar in: 'Gevaar van stil Oud en Nieuw dreigt, dit maakt de avond leuker'

Met het vuurwerkverbod zal de start van het nieuwe jaar stiller zijn dan normaal het geval is. Volledige stilte zag Phil Vonk niet zitten, daarom hoopt hij dat iedereen toeterend door de straten gaat.

Met het idee van een stil oud en nieuw is Vonk hard gaan nadenken. Werkend bij auto.nl en Louwman & Parqui in Raamsdonksveer werd er een link gezocht met auto's. “Elke auto heeft een toeter, laten we die gaan inzetten", zegt hij in het Omroep Brabant-programma WAKKER!.