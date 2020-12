Moeder Daniëlle gaat Big Brotherhuis in en vader Carlo mag voor de vijf kinderen zorgen

Het gezin compleet, Carlo en Daniëlle met hun vijf kinderen (foto: Carlo van Zon). vergroot

Daniëlle Dielemans uit Made gaat een groot avontuur aan door 2021 te beginnen in het Big Brother-huis. Tegelijkertijd gaat de rest van haar gezin ook een groot avontuur aan. Partner Carlo van Zon gaat samen met hun vijf kinderen het gewone leven voortzetten en tegelijkertijd zoveel mogelijk volgen hoe Daniëlle het doet.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Ik ben zo trots als een aap", zegt Carlo een paar uur nadat bekend is gemaakt dat zijn Daniëlle één van de acht nieuwe deelnemers aan Big Brother is. "Dit is natuurlijk heel bijzonder. Zo'n kans krijg je waarschijnlijk nooit meer."

Daniëlle gaf zichzelf op voor de realityshow, die in 1999 in Nederland voor het eerst op tv te zien was. Ze had het idee dat ze toch nooit uitgenodigd zou worden. "Hoe groot is de kans dat je uit zesduizend inschrijvingen uitgekozen wordt? 'Oei, ok', dat dachten we wel even toen ze toch uitgenodigd werd. Maar het is gewoon een heel tof avontuur."

Het is ook een compliment, want als je één van de acht bent moet je wel iets hebben, zegt Carlo met een trotse lach. "Maar dat wist ik natuurlijk al langer, dat ze iets heeft."

"Het is ook wel spannend hoor, voor haar en ook voor ons."

Het gezin van Carlo en Daniëlle telt vijf kinderen, waarvan de jongste 6 is en de oudste 22. En natuurlijk kijken ze vanaf 4 januari mee naar het tv-programma. "Ja, we maken er een leuk gezinsuitje van. We zijn heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Dat is ook wel spannend hoor. Voor haar, maar ook voor ons."

Kan hij het alleen aan? Het was een vraag die Daniëlle ook kreeg. "Het wordt wel een beetje aanpassen, qua werk ook", zegt Carlo eerlijk. "Alles komt nu op mijn schouders terecht. Al krijg ik daar wel veel hulp bij. Maar ook door de lockdown is het nu wel even kijken hoe het allemaal loopt. De kinderen zijn hele dagen thuis en gaan pas op 19 januari, als het allemaal doorgaat, weer naar school. Dus wat dat betreft is het allemaal even behelpen. Maar dat komt goed, daar maar ik me geen zorgen over."

De verwachtingen zijn hoog bij Carlo. Hij denkt dat zijn Daniëlle het goed gaat doen tussen de drie andere Nederlanders en vier Belgen. "Ze gaat winnen, dat weet ik nu al", zegt hij vol overtuiging. Zelf gaf ze al aan een 'enorme drive' te hebben bij spelletjes. "Daarom, ze gaat winnen."

"Ik heb het liefst dat ze zo snel mogelijk weer thuis is, maar als je meedoet moet je er vol voor gaan."

Op 4 januari is de aftrap. Als de verwachtingen van Carlo uitkomen, dan blijft Daniëlle nog honderd dagen weg van huis. "Begrijp me niet verkeerd, ik heb het liefst dat ze zo snel mogelijk weer thuis is. Dat mag duidelijk zijn. Maar als je ergens aan meedoet, vind ik dat je er ook helemaal voor moet gaan. Het is een ervaring voor het leven. Voor haar, maar ook voor ons."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.