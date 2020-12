Advies aan kabinet: 'Avondklok met jaarwisseling overwegen'

Het kabinet zou moeten overwegen om met oud en nieuw een avondklok in te stellen. Zo kan voorkomen worden dat het aantal besmettingen te ver oploopt.

Dat zegt Marino van Zelst van het Red Team. Het RedTeam is een club onafhankelijke deskundigen en komt ongevraagd met adviezen over de coronacrisis. Van Zelst is data-analist en organisatiewetenschapper en geeft les aan Tilburg University.

Hij zegt: “Er zullen mensen zijn die zich met de jaarwisseling netjes aan de maatregelen houden, maar het zal ook op een paar plekken misgaan. Een avondklok is een middel om te handhaven. Als je het aantal besmettingen omlaag wilt brengen, is het een mogelijkheid."

Kerstbesmettingen Onduidelijk is nog hoeveel mensen met de kerst het virus hebben opgelopen. Het aantal positieve tests per dag ligt rond de 10.000, maar tijdens de kerstdagen hebben weinig mensen zich laten testen.

Lockdown Het wordt de komende twee weken spannend, zegt de organisatiewetenschapper. Tussen een besmetting en een ziekenhuisopname zit ongeveer anderhalve week. In de tweede week van januari zou dus duidelijk moeten worden waar we staan. Ook de eventuele besmettingen van oud en nieuw zitten bij die cijfers.

De huidige lockdown is van kracht tot en met 19 januari. Van Zelst verwacht niet dat er daarna veel maatregelen kunnen worden versoepeld. Het kabinet zal zich baseren op de data van de tweede week van januari. En het ziet er niet naar uit dat die veel beter zijn dan in december. “De grote vraag is of het kabinet het aandurft om iets te openen”, aldus Van Zelst.