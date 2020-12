Alleen 2 weken langere kerstvakantie kan nieuwe coronapiek voorkomen, waarschuwt wetenschapper

Organisatiewetenschapper en lid van het RedTeam Marino van Zelst (foto: Marino van Zelst). vergroot

De kerstvakantie moet worden verlengd met niet één, maar twee weken thuisonderwijs. Dat zegt Marino van Zelst van het RedTeam tegen Omroep Brabant. Het kabinet maakt dinsdagavond de nieuwe coronamaatregelen voor de kerstperiode bekend. “De discussie zou met zulke hoge besmettingscijfers niet over versoepelingen moeten gaan.”

Het RedTeam is een club onafhankelijke deskundigen en komt ongevraagd met adviezen over de coronacrisis. Van Zelst is data-analist en organisatiewetenschapper en geeft ook les aan Tilburg University. Hij ziet graag dat alle scholen zowel een week voor als een week na de kerstvakantie dichtgaan en zorgen voor digitaal thuisonderwijs.

Het kabinet overweegt nu nog alleen om de scholen een week eerder dicht te laten gaan. “Door er ook een week achteraan te plakken, is de kans kleiner dat mensen die besmet zijn geraakt met oud en nieuw anderen via school besmetten.” Je creëert als het ware dus een extra week preventieve thuisquarantaine na de jaarwisseling.

Volgens de wetenschapper heeft een verlengde vakantie nog een bijkomend voordeel. “Ook ouders zullen hierdoor vaker thuisblijven. Ook dit zorgt automatisch weer voor minder verplaatsingen en contactmomenten.”

Slechte timing

De maand december is een ‘heel ongelukkige’ volgens de wetenschapper. Het heeft niet alleen veel contactmomenten achter elkaar, zoals: Black Friday, Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw. De timing is ook nog eens ongelukkig. “Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen om symptomen te ontwikkelen. Stel mensen raken besmet met kerst, precies vijf dagen later vieren ze weer oud en nieuw.”

Sowieso zijn de feestdagen een groot risico. “Verschillende generaties komen vaak samen: (klein)kinderen, ouders en opa en oma. Je zit met veel mensen in een gesloten ruimte dicht op elkaar.” Hij viert de feestdagen zelf dan ook zoveel mogelijk digitaal.

Avondklok

Ook zou het kabinet volgens hem een avondklok kunnen overwegen, in de weken voor kerst. “In combinatie met de verlengde kerstvakantie zorgt ook dit voor veel minder verplaatsingen. Al is het natuurlijk wel een heftige en impopulaire maatregel. Ik denk dat er meer draagvlak is voor een verlengde kerstvakantie.”

Al met al concludeert Van Zelst dat het kabinet eerder had moeten ingrijpen. Zo waarschuwde de wetenschapper eerder al. “We hadden dit kunnen zien aankomen. We hadden maanden geleden als strengere maatregelen moeten nemen om nu te kunnen versoepelen.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.