Duizenden huishoudens in Nuenen hebben weer stroom

Inwoners van Nuenen hebben maandagavond te maken gehad met een grote stroomstoring. Dat meldde netwerkbeheerder Enexis op haar website. Volgens een woordvoerder zaten er 1938 huishoudens in het donker.

Al vrij snel hadden 1100 huishoudens weer stroom. Iets meer dan achthonderd huishoudens moesten nog even geduld hebben. Rond halfelf was iedereen weer op het net aangesloten. De oorzaak is niet bekendgemaakt.