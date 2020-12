Ruzie in Jumbo om mondkapje eindigt in knokpartij

Vechtpartij in supermarkt tussen klant en mondkapjesweigeraar. (Foto: Dumpert.nl) vergroot

Een klant van de Jumbo aan de Boschdijk in Eindhoven is maandag in een vechtpartij beland toen hij een andere klant aansprak op het niet dragen van een mondkapje.

Het duw en trekwerk tussen de twee klanten is gefilmd en te zien op Dumpert.nl. Volgens de assistent supermarktmanager was de ruzie snel gesust. "Binnen een paar seconden stond de politie hier."

Volgens de manager liep de ruzie uit de hand doordat de mondkapjesweigeraar heel agressief reageerde op een klant die hem wees op de mondkapjesplicht. "Hij wilde niet zeggen waarom hij geen mondkapje droeg maar begon gelijk te schelden en zich agressief te gedragen."

"De klant zonder mondkapje is meegenomen naar het bureau", laat een politiewoordvoerder weten. "Na verhoor is hij vrijgelaten met een dagvaarding op zak." Volgens de politie gaat het niet tussen een ruzie tussen twee klanten maar tussen een beveiliger en een klant. De beveiliger zou gewond zijn geraakt aan zijn arm.

Geen agent spelen

"Het komt gelukkig niet vaak voor dat dit soort discussies zo uit de hand lopen. Ons personeel spreekt er ook geen klanten op aan. Wij willen geen politieagent zijn. Maar, klanten zijn natuurlijk vrij om te vragen waarom iemand geen mondkapje draagt", reageert de manager.

