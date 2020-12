Slang in terrarium gedumpt op straat, eigenaar is na weken nog altijd spoorloos

De gedumpte slang (foto: Dierenpolitie Oost-Brabant). vergroot

Een slang is begin deze maand gedumpt in Helmond, zo meldt de politie dinsdag. Een omwonende vond het dier in een terrarium dat op straat stond aan de Johannes Vermeerlaan. De eigenaar van het dier is spoorloos.

Het beest werd al op woensdagavond 9 december gedumpt, maar de dierenpolitie deelt het nieuws dus pas dinsdag. De politie hoopt met het verspreiden van het nieuws tips te ontvangen. Medewerkers van de dierenambulance in Helmond hebben zich over het dier ontfermd.

Het gaat om een korenslang, ook wel rattenslang genoemd. Deze slangensoort is niet agressief en ook niet giftig. Het dier wordt ook wel een ideale beginnersslang genoemd, omdat deze vrij wel snel tam wordt. Ook stelt de soort weinig eisen aan een terrarium.

