Rocker Peter Koelewijn wordt 80 en wil nog lang niet stoppen: 'Ik mis het optreden'

Peter Koelewijn is 80 jaar geworden en denkt niet aan stoppen.

Peter Koelewijn is deze dinsdag 80 jaar geworden. En de rocker viert dat gewoon thuis: "Vanmorgen heb ik van mijn vrouw koffie gekregen. Normaal breng ik haar koffie." Koelewijn ziet zichzelf als een gezegend mens: "Ik heb gewoon geluk gehad."

in 1940 werd Koelewijn geboren in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Twintig jaar later scoorde hij zijn eerste hit met 'Kom van dat dak af!' Er zouden nog vele hits volgen als: 'Je wordt ouder papa, Angelina en Als ik god was'.

"Je moet vooral normaal doen"

"Je moet hier vooral normaal over blijven doen", vindt de jarige. "Ik ben gewoon als ieder ander. Ik heb simpelweg geluk gehad. Heb toevallig een portie talent gekregen en het is me blijkbaar gegund. Ik heb in al die jaren geleerd en gezien dat het succes zomaar voorbij kan zijn. Je moet daarom vooral normaal blijven doen en niet arrogant worden", is het advies van de 'oude' rocker aan jong talent.

Inmiddels is hij wel gewend geraakt om zijn muziek op de radio voorbij te horen komen. "Maar ik weet nog dat ik 60 jaar geleden voor het eerst mijn nummer 'Kom van dat dak af' op de radio hoorde. Dat gevoel dat ik toen had was geweldig. Ik vond dat zo ongelofelijk."

"Wil zo snel mogelijk weer op het podium staan"

Ondertussen kan de 80-jarige niet wachten om weer op de bühne te staan. "Niet drie keer per week hoor. Ik merk ook dat ik een dagje ouder word. Maar 1 keer per week moet te doen zijn. Ik mis het contact met de mensen wel nu door corona alle plat ligt."

De zanger mijmert nog even verder. "Ik weet niet hoe ik dat in de jaren 70 allemaal voor elkaar kreeg; en optreden en vader zijn en ook nog een goede echtgenoot. Maar daarvoor ben je ooit jong", sluit hij af.

In 1960 scoorde Peter Koelewijn een enorme hit met 'Kom van dat dak af':

