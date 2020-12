Forse coronadaling na recordweek aan besmettingen, maar kanttekeningen bij 'lockdowneffect'

Tester Youssef ordent buisjes met daarin afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Zo vlug als het aantal positieve coronatests vorige week tot een recordhoogte steeg, zo snel is die curve deze week weer gedaald. Het RIVM maakte dinsdagmiddag bekend dat in onze provincie in één week tijd 9081 nieuw geregistreerde besmettingen zijn geconstateerd, tegenover 11.658 een week eerder.

De Brabantse daling is daarmee veel forser dan landelijk. In heel Nederland nam het aantal positieve coronatests af tot 67.388 (11,7 procent minder), terwijl dat aantal in onze provincie met 28,4 procent daalde ten opzichte van een week eerder. Vooral in de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant ging het hard, met een daling van maar liefst 37,8 procent.

Kanttekening bij 'mogelijke eerste lockdowneffect'

Op het eerste oog is dat een positieve trendbreuk na wekenlange stijgingen van besmettingscijfers. Volgens het RIVM kan dit een eerste effect zijn van de lockdown die op 15 december inging.

Maar keiharde conclusies kunnen we hier echter niet aan verbinden. Zo houdt het RIVM rekening met de mogelijkheid dat mensen zich minder vaak hebben laten testen terwijl ze wel klachten hebben. De daling van het aantal gemelde besmettingen zou daardoor ook voor een deel te verklaren zijn. Een aanwijzing daarvoor ziet het RIVM in het gedaalde aantal afgenomen coronatests.

Daling onder scholieren het grootst

Harde conclusies of niet: een aantal statistieken trekt wel degelijk de aandacht naar zich toe. Onder alle leeftijdsgroepen daalde het aantal positieve tests, waarbij de categorie 13-17 jaar relatief gezien de kroon spande. Zo is het aandeel scholen in locaties waar mensen elkaar besmet hebben, fors afgenomen: van 8,1 naar 3,3 procent in één week tijd. Dat is toe te schrijven aan het sluiten van scholen, waar leerlingen veelal nauw met elkaar in contact komen.

Verder besmetten mensen elkaar vooral thuis via huisgenoten of partners (54,6 procent, was een week eerder nog 50,3). Bezoek in thuissituaties is goed voor 23,6 procent (was 21,3). Het aandeel werk daalde heel licht: van 16,4 procent naar 15 procent. Op basis van de huidige kennis schat het RIVM dat er op 17 december bijna 165.000 besmettelijke personen in Nederland waren.

Fors meer coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Daar waar de besmettingscijfers dus zijn afgenomen, is dat in de ziekenhuizen allesbehalve merkbaar. Daar is in één week tijd het aantal opgenomen coronapatiënten met maar liefst 19 procent gestegen. In totaal liggen hier nu 474 mensen met corona. Vooral na kerst is dat aantal flink opgelopen. Het aantal patiënten op de intensive care nadert de 100.

Bedbezetting coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen (Bron: ROAZ). vergroot

De coronadrukte is slecht nieuws voor de ziekenhuizen. Ook omdat het ziekteverzuim hoger is dan normaal kijken zij kritisch naar welke reguliere zorg door kan gaan. Hoe meer coronapatiënten er liggen, hoe minder 'normale zorg' geleverd kan worden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat coronazorg over het algemeen intensiever is. De patiëntenstijging in Brabant is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Landelijke zorgbaas Ernst Kuipers luidde eerder deze week al de noodklok.

Slagen om de arm bij toekomstvoorspelling

Wat de toekomst ons brengt is sowieso niet te voorspellen. Maar virustechnisch gezien is het al helemaal lastig in de glazen bol te kijken. Onduidelijk is óf en zo ja hoe groot het kersteffect zal zijn. Zo is het aannemelijk dat het aantal coronabesmettingen na de feestdagen stijgt, omdat velen familie hebben bezocht tijdens kerst. Bovendien is de jaarwisseling traditioneel een feest om samen door te brengen. En ook daarin speelt volgens deskundigen een verspreidingsgevaar.

Het RIVM roept mensen daarom, ook met oud en nieuw, op zich aan de maatregelen te houden.

