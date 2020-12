Tientallen banen weg bij verlichtingsbedrijf Signify

Verlichtingsbedrijf Signify, voorheen Philips Lighting, gaat op haar onderzoeksafdeling banen schrappen nu de coronacrisis blijft voortduren. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

De ontslagen hangen direct samen met de coronacrisis. Een woordvoerder geeft aan dat de impact van de pandemie veel langer duurt dan verwacht. "De gehele verlichtingsindustrie heeft last van de coronacrisis en het zal nog jaren duren voordat we weer terug zijn op het niveau van voor de crisis."

Ook hoofdkantoor in beeld

En dat betekent dat er moet worden gesneden in de kosten en het personeelsbestand. Naast de onderzoeksafdeling liggen meerdere onderdelen van het bedrijf onder de loep, ook op het hoofdkantoor in Eindhoven. Het bedrijf zal daar later meer over bekendmaken.