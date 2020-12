82 kilo vuurwerk ontdekt in loods in woonwijk in Sprang-Capelle

82 kilo aan vuurwerk in Sprang-Capelle (foto: Politie gemeente Waalwijk). vergroot

In een loods in de woonwijk Nieuwe-Vaart in Sprang-Capelle is maandagmiddag 82 kilo vuurwerk aangetroffen. De eigenaar van de lood is aangemerkt als verdachte. Hij wordt op een later moment gehoord door de politie.

De politie kreeg via Meld Misdaad Anoniem een melding over vuurwerk binnen. In de loods trof men vervolgens meerdere potten vuurwerk aan, in totaal ging het om 82 kilo.

Veel vuurwerk

De laatste weken wordt er regelmatig een flinke hoeveelheid vuurwerk gevonden in woonwijken.Afgelopen week vond de politie nog 600 cobra's en 1000 nitraten, waarvan een edel in een appartement in Den Bosch. Begin december werden er honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in een garagebox in Tilburg. In Oisterwijk werd vorige week nog 75 kilo gevonden in een huis.

In Vught werd half december zo'n 500 kilo zelfgemaakt zwaar vuurwerk gevonden, terwijl in Nieuwendijk in een huis 202 kilo illegaal vuurwerk opgeslagen lag.

