Buurt geschokt dat man zijn vuurwerk zelf in elkaar knutselde: 'Had het halve blok op kunnen blazen'

Wachten op privacy instellingen... De politie aan de Hageland (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Buurtbewoners zijn geschokt en verbaasd

Buurtbewoners van de man die afgelopen vrijdag in Vught werd opgepakt omdat hij zo’n vijfhonderd kilo zelfgemaakt vuurwerk had liggen, zijn ongerust en verbaasd. De man stond in de buurt bekend als een groot fan van vuurwerk, maar dat hij het ook zelf in elkaar knutselde, dat wisten ze niet.

Janneke Bosch Geschreven door

“Zijn kerstversiering is altijd heel erg overdreven en zijn vuurwerk ook”, vertelt een buurvrouw. “Hij nodigt ook altijd de buren uit als hij het gaat afsteken.” Al is ze zelf nooit gaan kijken, daarvoor knalde het veel te hard, vertelt ze. “Ik heb nooit gekeken. Ik dacht: ieder z’n meug.”

"Ik dacht altijd, dit is voor minimaal tienduizend euro aan vuurwerk."

Maar dat de man het zelf in elkaar zette en dat hij het opgeslagen had liggen in zijn huis aan de Hageland en in het schuurtje van zijn moeder aan de Jagersweg, dat kwam als een verrassing. “Ik heb het echt niet geweten, ik heb het ook nooit gedacht. Ik wist wel dat hij fan was van vuurwerk, dat was wel bekend.”

Ook een buurman in de straat was dat laatste wel opgevallen. Elk jaar met oud en nieuw werd er heel veel afgestoken. “Ik dacht altijd, dit is voor minimaal 10.000 euro aan vuurwerk. En zo gauw het donker werd, begon hij al.”

"Stel dat het was ontploft, voor hetzelfde geld blaas je het halve blok op."

Maar de buurman had ook niet verwacht dat het zelfgemaakt vuurwerk was. “Ik dacht altijd: hij rijdt met zijn bus naar België toe en dan laadt hij hem daar helemaal vol.” Maar dat bleek dus niet het geval. “Dat hij het zelf maakte, dat vind ik wel een beetje link.” Want het had zomaar ontzettend mis kunnen gaan. “Ik vind het redelijk schokkend. Stel dat het was ontploft, voor hetzelfde geld blaas je het halve blok op.”

Burgemeester Van de Mortel van Vught heeft laten weten dat de vuurwerkmaker mogelijk hard aangepakt wordt. In 2008 raakte de vuurwerkfan als eens gewond door zijn eigengemaakte vuurwerk.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.