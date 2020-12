'Vuurwerkfanaat bracht zijn omgeving bewust in gevaar', burgemeester wil stevig doorpakken

De politie aan de Hageland (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). In 2008 raakte de vorige woning van de man, aan Pieter Bruegellaan in Vught, beschadigd door een vuurwerkexplosie. (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 De politie aan de Hageland (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties).

Roderick van de Mortel, burgemeester van de gemeente Vught, sluit niet uit dat hij de man bij wie afgelopen vrijdag 500 kilo zelfgemaakt vuurwerk is gevonden, hard gaat aanpakken. De burgemeester spreekt van een ‘zeer ernstige situatie’. Van de Mortel: “We mogen echt van geluk spreken dat het goed is afgelopen en dat er niets is gebeurd.”

In het huis van de vuurwerkliefhebber aan de Hageland en in een schuurtje bij de woning van zijn moeder aan de Jagersweg werd vrijdag minstens 500 kilo zelfgemaakt vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd het huis van de buren aan de Hageland ontruimd. "Het was een hartstikke linke situatie", aldus wijkagent Marcel de Rouw.

'Stevig doorpakken'

Van de Mortel:” Ik neem dit zeer hoog op, omdat willens en wetens de wet is overtreden en niet alleen het eigen gezin, maar ook de gehele omgeving in gevaar is gebracht. De politie is bezig met de rapportage te maken en op basis daarvan nemen wij een besluit. Afhankelijk van de uitkomst zal ik hier stevig op doorpakken."

Maandag werd bekend dat de man, die nog steeds vastzit, al eerder in zijn woonplaats in de fout is gegaan. Hij raakte in 2008 gewond bij een explosie in een schuurtje achter zijn vorige huis, aan de Pieter Bruegellaan. Hij was toen zelf vuurwerk aan het maken.

Zijn toenmalige vrouw en hun baby waren tijdens de ontploffing thuis, maar ze bleven ongedeerd. Het is niet bekend of er ook nu meer mensen in zijn woning en in het huis van zijn moeder waren, toen het vuurwerk in beslag werd genomen. De woordvoerster van de gemeente Vught laat desgevraagd weten dat ‘we hierover niets kunnen zeggen.’

Dozen vol illegaal vuurwerk in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Overleg woningcorporatie

Evenmin kan ze wat kwijt over de besprekingen die de gemeente met onder Charlotte van Beuningen voert. Dit is de woonstichting waar het huis van de man aan de Hageland onder valt. Ook zij is zich aan het beraden op mogelijke maatregelen.

LEES OOK: Fanaat met 500 kilo vuurwerk raakte in 2008 al gewond toen hij vuurwerk maakte in eigen schuur

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.