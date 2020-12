Fanaat met 500 kilo vuurwerk raakte in 2008 al gewond toen hij vuurwerk maakte in eigen schuur

De EOD haalt het vuurwerk uit de woning aan de Hageland in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

De Vughtenaar die vrijdag werd aangehouden vanwege de vondst van 500 kilo zelfgemaakt vuurwerk, ging al eerder in de fout. De 46-jarige man raakte in 2008 gewond bij een explosie in het schuurtje achter zijn vorige huis, aan de Pieter Bruegellaan in Vught. Hij was toen zelf vuurwerk aan het maken. Zijn toenmalige vrouw en hun baby waren tijdens de ontploffing thuis, maar bleven ongedeerd.

In het huis van de 46-jarige vuurwerkliefhebber aan de Hageland en in het huis van zijn moeder aan de Jagersweg werd vrijdag ongeveer 500 kilo zelfgemaakt vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd het huis van de buren aan de Hageland ontruimd. "Het was een hartstikke linke situatie", aldus wijkagent Marcel de Rouw.

In 2008 ging het helemaal mis toen de man vuurwerk aan het maken was. Door de enorme knal raakten verschillende ramen en ook de inboedel beschadigd. Het dochtertje van de man, toen nog maar een paar maanden oud, lag te slapen in de box aan de voorkant van de woning. Na de explosie lag de box vol glasscherven, maar wonder boven wonder raakten de baby en haar moeder niet gewond.

De man werd na behandeling van zijn brandwonden gearresteerd, maar later toch vrijgelaten vanwege de ernst van zijn verwondingen.

'Ik ga stoken op 31-12'

Op de Facebookpagina van de man is duidelijk te zien dat hij gek is van vuurwerk. De pagina staat vol plaatjes en teksten tegen het vuurwerkverbod in Nederland.

Zo plaatste de man eind november nog de tekst: "Zo ik ga stoken 31-12. Al wat geld opzij gelegd voor de boetes. Kan me geen zak interesseren, maar mijn dag pakken ze niet af. Bedankt Rabobank." Volgens buurtbewoners steekt de man tijdens oud en nieuw altijd 'ontiegelijk veel' vuurwerk af.

Het huis van de man, aan de Hageland, valt onder woonstichting Charlotte van Beuningen. De woonstichting gaat maandag de hele dag met de gemeente overleggen over de situatie en over vervolgmaatregelen.

'Iemand met een verleden'

"Het is niet alleen heel erg schrikken, maar dit heeft ook onmiddellijke consequenties voor de buurt en voor het gezin zelf. Het grootste belang is dat de omgeving veilig is", stelt Jos Lambregts, manager vastgoed bij de woonstichting. "Het gevaar is nu geweken, maar hoe gaan we hier verder mee om? We willen dit natuurlijk in de toekomst voorkomen."

"Het is iemand met een verleden bij ons", vertelt Lambregts. "In 2008 werd zijn woning ontruimd en is de huur opgezegd. Hij is toen ergens anders gaan wonen." Een paar jaar later klopte de vuurwerkliefhebber weer aan bij de woonstichting. Er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt. "Na drie jaar wordt een dossier weer geopend en kan iemand zich weer inschrijven. Je kunt iemand niet eeuwig straffen. We kunnen niet elke week gaan kijken of die meneer zich aan de afspraken houdt."

