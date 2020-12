Drie gemaskerde mannen bedreigen stel in Oosterhout

Drie gemaskerde mannen zouden maandag een 21-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Oosterhout hebben belaagd. De 21-jarige vrouw is geslagen, haar vriend wist te ontkomen.

Maandag werd het tweetal rond middernacht op de Albert Schweitzerlaan belaagd door drie gemaskerde mannen. Een van de mannen zou de man en vrouw bedreigd hebben met een voorwerp dat veel weg had van een vuurwapen.

Vrouw gewond

De vrouw, die ook beroofd is van haar handtas, raakte gewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht.