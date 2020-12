Peter Koelewijn wordt tachtig en Omroep Brabant zocht hem op (met verjaardagstaart!)

Peter Koelewijn vierde dinsdag zijn verjaardag, gewoon thuis. Maar niet zomaar een verjaardag, want de Eindhovense zanger mocht tachtig kaarsjes uitblazen. Omroep Brabant ging langs bij de rocklegende.

Koelewijn scoorde meerdere hits, waarbij 'Kom van dat dak af' de meest bekende is. Ondanks zijn leeftijd hoopt de jarige Koelewijn vooral zo snel mogelijk weer op het podium te staan om te zingen. "Dat is nog altijd het leukste dat er is", zegt hij met een glimlach tegen Omroep Brabant.