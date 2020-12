Kaapse buffel en zwarte paardantilope geboren in Beekse Bergen

De pasgeboren buffel heet Pierre en de paardantilope heet Luuk (Foto: Beekse Bergen). vergroot

In de Beekse Bergen zijn maar liefst twee diertjes geboren, een Kaapse buffel en een zwarte paardantilope. Het safaripark is de enige plek in Nederland waar deze diersoorten te zien zijn.

Ista van Galen Geschreven door

De pasgeboren buffel heet Pierre en de paardantilope heet Luuk, beide zijn mannetjes. Volgens het safaripark gaat het goed met ze. "De Kaapse buffel mag al naar buiten en loopt mee met zijn ouders. Bij zwarte paardantilopen is het gebruikelijk dat die nog even op stal blijven liggen totdat ze groot genoeg zijn om met de groep mee te gaan op de savanne. Het kleintje zal dus pas over een tijdje mee naar buiten gaan", vertelt een van de dierenverzorgers.

Kijk hier naar de pasgeboren diertjes:

Wachten op privacy instellingen...

De Kaapse buffel is een van de gevaarlijkste dieren van Afrika en behoort samen met de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de olifant tot de big five. Ze worden ook wel kafferbuffels genoemd en zijn te herkennen aan de grote hoorns. In de Beekse Bergen staan in totaal acht Kaapse buffels.

In de Beekse Bergen staan in totaal acht Kaapse buffels (foto: Beekse Bergen). vergroot

Zwarte paardantilopen worden ook wel sabelantilopen genoemd. Ze komen vooral voor in Zuid-Afrika en leven op de savannes. Ze zijn te herkennen aan hun glanzende zwarte vacht en grote hoorns, die zo'n anderhalve meter lang kunnen worden. De kudde in de Beekse Bergen is de enige in Nederland en een van de grootste van Europa. Met de komst van Luuk zijn er nu in totaal elf zwarte paardantilopen in het safaripark.

Afgelopen november werden er ook al twee zwarte paardantilopen geboren in het safaripark: een mannetje en een vrouwtje genaamd Ferry en Noreen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.