Foto van overleden coronapatiënt Willie (79) wordt gebruikt door internetoplichters

Oma Willie Weijts. vergroot

De foto van de overleden Willie Weijts (79) uit Veghel wordt gebruikt door fraudeurs om mensen via WhatsApp op te lichten. Daar kwam kleindochter Joyce van Boxtel (22) achter. Haar oma overleed afgelopen maart aan corona. "Waar haal je het gore lef vandaan om zoiets te doen?", vraagt de geschrokken Joyce zich af.

Ista van Galen Geschreven door

Toen haar oma overleed, deelde Joyce haar verhaal in de online gedenkhoek van Omroep Brabant. Dat is waarschijnlijk waar de oplichters de foto vandaan hebben gehaald. "Mijn familie is redelijk geschokt. We hebben het sowieso al moeilijk met het verlies. Het is een groot gemis. Van deze fraude worden we verdrietig. Iemand misbruikt je oma zomaar, daar word ik boos van. Waarom zou je zoiets doen?", zegt Joyce.

Joyce werd onlangs via Facebook benaderd door een stel. Ze stuurden een screenshot door waarop te zien was dat iemand zich via WhatsApp voordeed als haar oma Willie. Het stel vertrouwde het berichtje niet en ging op onderzoek uit. Via de gedenkhoek kwamen ze bij Joyce uit. "Ja, daar schrik je van als je dat hoort. Zoiets verwacht je gewoon niet", vertelt Joyce.

Screenshots van het gesprek tussen de oplichter en het koppel dat werd benaderd. vergroot

Ook Bart Theeuwes werd benaderd door een oplichter die zich voordeed als oma Willie. De persoon stuurde een WhatsAppje naar aanleiding van een advertentie op Marktplaats. "Mijn vrouw verkoopt al heel lang servies op Marktplaats, dus ik ben redelijk bekend met online oplichting. Normaal blokkeer ik die nummers meteen. Maar dit vond ik wel een bijzonder geval, omdat er een profielfoto bij stond van een oude mevrouw", herinnert Bart zich.

"Ik kwam al snel bij duistere sites uit."

"De oplichter kwam al met een vreemd verhaal. Hij of zij zou de foto op Marktplaats niet goed kunnen zien en wilde dat ik grotere foto's stuurde." Bart besloot het nummer dus niet meteen te verwijderen, maar meer informatie te zoeken. "Ik kwam al snel bij duistere sites uit. Er klopte duidelijk iets niet. Daarna heb ik de foto gezocht via Google-afbeeldingen. Zo vond ik het artikel op Omroep Brabant van de gedenkhoek."

"Ze kregen iemand aan de lijn die zich voordeed als oudere vrouw."

De familie van Willie gaat geen aangifte doen. Joyce denk dat de politie er niets aan kan doen. Wel heeft ze nog met het stel geprobeerd om erachter te komen wie deze oplichter is. "Ze hebben eerst het nummer gebeld waarmee ze werden benaderd. Toen kregen ze iemand aan de lijn die zich voordeed als een oudere vrouw die er niet zo veel van snapte. Maar het stel had al door dat er iets niet klopte", weet Joyce.

Vervolgens hebben Joyce en het koppel samen geprobeerd om achter de locatie van de oplichter te komen. "We hebben een link naar diegene gestuurd. Als je daarop klikt, wordt je locatie verhuld via het IP-adres. Maar de oplichter trapte daar niet in." Online heeft Joyce ook gezocht via het 06-nummer van de fraudeur en de naam waarmee diegene reageert op advertenties. "Ik kwam al snel uit op een site waar meer mensen hadden geschreven dat ze worden opgelicht door iemand die zich voordoet als een 80-jarige vrouw. Dus de foto van mijn oma is al vaker gebruikt."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.