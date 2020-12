'PSV beleefde prima eerste seizoenshelft, al moet het voetballend wel beter'

Opnieuw scoorde Donyell Malen, op aangeven van Philipp Max (foto: Orange Pictures). vergroot

PSV heeft een prima eerste seizoenshelft achter de rug. De ploeg van trainer Roger Schmidt strijdt na de winterstop nog op drie fronten mee en dat is wel eens anders geweest de afgelopen jaren. Een analyse met clubwatcher Job Willemse aan de hand van vier stellingen.

Sportredactie Geschreven door

1. De coronacrisis heeft grote invloed (gehad) op de prestaties/club.

“Het coronavirus heeft bij PSV hard toegeslagen. In totaal zijn er zo’n vijf spelers die tot op heden niet besmet zijn geweest met het virus. Het was een aantal wedstrijden achter elkaar telkens puzzelen voor Roger Schmidt. Tijdens de voorbereiding op het eerste Europa League-duel met Granada werden de eerste PSV’ers positief getest. Sportief gezien was het zwaar voor de Eindhovenaren, aangezien ze veel wedstrijden in een kort tijdsbestek moesten afwerken.

Toch bleef PSV in die paar weken dat het virus ronddwaalde op De Herdgang grotendeels zonder al te veel kleerscheuren overeind. Alleen op bezoek bij Vitesse (2-1) en PAOK (4-1) ging PSV (hard) onderuit. Maar sinds die pijnlijke nederlaag in Thessaloniki is PSV al 11 wedstrijden op rij ongeslagen.

Uiteindelijk wist PSV in het spoor van koploper Ajax in de Eredivisie te blijven, verzekerde het zich in Spanje op bezoek bij Granada van Europese overwintering en midden december was een benauwde zege (1-2) op bezoek bij De Graafschap genoeg om ook door te gaan in de beker. Corona of niet: PSV heeft het sportief meer dan naar behoren gedaan.”

Mohamed Ihattaren rende na zijn goal tegen FC Utrecht direct naar Schmidt toe (foto: Orange Pictures). vergroot

2. De trainer haalt het maximale uit zijn ploeg

“Met Roger Schmidt heeft PSV een trainer aangesteld die echt een eigen visie op het spel heeft en honderd procent inzet van zijn spelers eist. Van al zijn spelers, want als één ding duidelijk is geworden tijdens dit eerste half jaar, is dat PSV (en Schmidt) de wisselspelers meer dan ooit nodig had in het drukke speelschema. Schmidt haalt op dit moment het maximale uit zijn ploeg als je kijkt naar de sportieve prestaties, maar voetballend kan het nog wel wat beter, iets wat Schmidt zelf ook erkent.

Het druk zetten op de verdediging van de tegenstander gaat nog niet optimaal en PSV is nog niet in staat om dit negentig minuten vol te houden. De Duitse oefenmeester verlangt veel van de aanvallers in dat hoge druk zetten, maar die zijn nog altijd in ontwikkeling naar de ideale speelstijl van Schmidt, iets wat na de winterstop wel direct goed moet zijn wanneer Ajax (uit) en AZ (thuis) direct staan te wachten.

3. De ambities moeten na de eerste seizoenshelft worden bijgesteld.

“Nee, daar is bij PSV geen sprake van. De Eindhovenaren moeten dit seizoen meestrijden om de titel en dat doet ze tot op heden. Ook wil PSV graag ook na de winterstop nog Europees actief zijn en ook dat is gelukt. De beker wordt dan vaak gezien als een mooi extraatje, maar daar wil Schmidt niks van weten, zo liet hij duidelijk blijken na de eerste bekerwedstrijd met De Graafschap. De 53-jarige Schmidt houdt van het bekertoernooi en de verwachting is dat PSV de KNVB-beker meer dan ooit serieus gaat nemen.”

4. De winterse transferperiode gaat invloed hebben op het team

“Zo is de verwachting niet. PSV hoopt de selectie intact te houden en die kans lijkt ook groot aangezien er een EK voor de deur staat. De Eindhovenaren willen zelf kijken of zich er nog een buitenkansje voordoet om eventueel de backposities te versterken, maar zo druk als het afgelopen zomer was op transfergebied in Eindhoven, zal het deze winter zeker niet worden.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.