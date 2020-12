Ondanks lockdown toch nog 36 inbraken in Brabant tijdens de kerstdagen

(Archieffoto ANP) vergroot

Tijdens de kerstdagen zijn, ondanks de lockdown, 36 Brabantse huishoudens bij thuiskomst onaangenaam verrast door een inbraak. In het hele land is er tijdens kerstmis in totaal zo'n 250 keer ingebroken. Dat blijkt uit de InbraakBarometer van Interpolis in Tilburg. Er is wel beduidend minder ingebroken tijdens de kerstdagen vergeleken met voorgaande jaren.

Door de lockdowns en het thuiswerken nam het aantal inbraken in dit coronajaar al flink af ten opzichte van vorig jaar, met 22 procent. Traditioneel slaan inbrekers tijdens de feestdagen hun slag. Mede doordat het eerder donker is en mensen iets vaker van huis zijn. Van de in totaal 248 inbraken in Nederland met kerstmis waren er 115 op Eerste Kerstdag en 133 op Tweede Kerstdag. Vorig jaar werd er in totaal vierhonderd keer ingebroken tijdens de kerstdagen.

Brabant op derde plek

Met 36 inbraken tijdens de kerstdagen neemt Brabant op de InbraakBarometer een gedeelde derde plaats in met Gelderland. Noord-Holland (46) en Zuid-Holland (54) steken daar nog boven uit.

Volgens de verzekeraar staat de jaarwisseling ook omcirkeld in de agenda van inbrekers. Vorig jaar werd op oudjaars- en nieuwjaarsdag ruim vierhonderd keer ingebroken. Interpolis verwacht dit jaar iets minder inbraken, ongeveer tweehonderdvijftig. Ramen en deuren sluiten en lichten in huis aan te laten, tipt de verzekeraar.

Interpolis verwacht voor 2020 een laagterecord. Tot nu toe is er 28.799 keer ingebroken, ruim achtduizend minder dan vorig jaar. In Brabant daalde het aantal inbraken dit jaar met twintig procent van 5349 naar 4270.

Voor 2021 worden nog minder inbraken verwacht, zeker als de coronamaatregelen en het thuiswerken nog even van kracht zijn.

