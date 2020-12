Tientallen Brabanders op zoek naar trektouwtjes en sierfonteintjes, maar toch ook zwaarder vuurwerk

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Normaal gesproken kun je op de dag voor oud en nieuw over de koppen lopen in de Kapelstraat in het Belgische Baarle-Hertog. In de straat waar vier vuurwerkzaken hun explosieve waar proberen te slijten, is het normaal gesproken filerijden en eenrichtingsverkeer. Maar niet in de laatste dagen van het coronajaar 2020: bestelde pakketten vuurwerk worden afgehaald.

Onder de klanten zijn ook tientallen Brabanders. "Tachtig procent komt voor het zwaardere vuurwerk wat in Nederland niet verkocht mag worden", vertelt Gijs ten Velde, eigenaar van Zena Vuurwerk. De vuurwerkhandelaar schat in dat het restant komt voor het vuurwerk uit de F1-categorie. "Dat is het lichtste soort vuurwerk zoals sterretjes, sierfonteintjes en trektouwtjes." Ten Velde zag zijn omzet dit jaar al flink kelderen. "Ik schat met wel tachtig procent."

Even verderop zit Dolfijn Vuurwerk. "Veel Nederlanders komen naar hier om zwaarder vuurwerk te kopen", zegt eigenaar Jeroen Cornelissen. "Ik mag het verkopen. Wat de mensen er daarna mee doen, is niet mijn verantwoordelijkheid. Misschien bewaren ze het wel tot volgend jaar." Denkt hij dat ook werkelijk? "Nee, eigenlijk niet."

Verschillende klanten die in Baarle-Hertog het zwaardere F2-vuurwerk hadden gekocht, wilden niet praten met de Omroep Brabant-verslaggever. Onder de Brabantse vuurwerkkopers zijn er ook die voor het minder gevaarlijke F1-vuurwerk komen. "In de Nederlandse supermarkten is het niet meer te krijgen. Bij Aldi en Lidl is het uitverkocht", vertelt een man. Een andere man heeft al wel een flinke slag geslagen en kocht voor 140 euro aan klein vuurwerk.

Een derde man wil zijn vingers niet branden aan het zwaardere vuurwerk. "Ik moet de grens nog over en wil absoluut geen boete krijgen."

