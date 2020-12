Dode man in bossen bij Luyksgestel is vermiste man uit Eindhoven

Onderzoek bij de hut (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De dode man die vorige week werd gevonden bij een afgebrande spottershut in de bossen bij Luyksgestel, is een vermiste man uit Eindhoven. Dat werd woensdag door de politie bevestigd. Maandag gaf de politie al aan te vermoeden dat het om de vermiste man ging die ook de eigenaar van de hut is.

Op kerstavond was de politie in het buitengebied van Luyksgestel na een melding naar hem op zoek. Daarbij werd ontdekt dat de spottershut was verwoest na een explosie. In de restanten van de uitgebrande hut werd een stoffelijk overschot gevonden. Daarop startte de politie een onderzoek.

In de spottershut is uitgebreid technisch onderzoek gedaan. Dat heeft vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over de oorzaak van de brand of wat er gebeurd is. Het onderzoek gaat de komende tijd nog verder.

