Vermiste Eindhovenaar vermoedelijk omgekomen bij explosie spottershut

Onderzoek bij de hut (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De eigenaar van de geëxplodeerde spottershut in de bossen bij Luykgestel is de Eindhovenaar die sinds vorige week vermist is. De politie houdt er sterk rekening mee dat de menselijke resten die vorige week zijn gevonden in de hut van de man uit Eindhoven zijn. De identiteit van het lichaam is echter nog niet vastgesteld.

Rebecca Seunis Geschreven door

De hut explodeerde woensdagnacht. De spottershut brandde volledig af. Twee dagen later bleken er menselijke resten te liggen.

Vanwege de enorme schade, is het moeilijk de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. "Dat moet via DNA-onderzoek worden vastgesteld. Dat gebeurt deze week", aldus politiewoordvoerder Jordi Cebrian.

Politie houdt alle opties open

De politie houdt er rekening mee dat het lichaam van de vermiste Eindhovenaar is, maar houdt alle opties open. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf of zelfdoding.

De politie wil geen verdere informatie geven over de vermiste man. Er wordt geen naam of leeftijd naar buiten gebracht. Maandag doet de politie weer de hele dag onderzoek op de plek van de hut.

Natuurliefhebber

De vermiste Eindhovenaar is voor het laatst gezien in de omgeving van de spottershut. De natuurliefhebber zou woensdagavond in de richting het bosgebied en de spottershut zijn gefietst.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.