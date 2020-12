Menselijke resten gevonden in geëxplodeerde spottershut Luyksgestel

1/2 Onderzoek naar menselijke resten in spottershut in volle gang

In de verwoeste spottershut in Luykgestel zijn menselijke resten gevonden. Dat bevestigt de politie. De hut explodeerde woensdagnacht.

De explosie zou iets te maken hebben met de vermissing van een man. De politie kan daar nog geen uitsluitsel over geven. Het onderzoek naar de identiteit van de persoon loopt nog, er wordt in de loop van volgende week meer duidelijkheid verwacht.

Natuurliefhebber

De vermiste man is voor het laatst gezien in de omgeving van de spottershut. De natuurliefhebber zou woensdagavond in de richting het bosgebied en de spottershut zijn gefietst.