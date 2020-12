Politiewagen crasht tegen gestolen auto bij achtervolging in Oeffelt

De politiewagen kwam met de gestolen auto in botsing (foto: Kevin Kanters / SQ Vision) vergroot

Een politiewagen is woensdagavond tijdens een achtervolging in Oeffelt tegen een auto gebotst. Hierbij vielen geen gewonden. Een verdachte is aangehouden.

Rond kwart voor acht kwamen een politiewagen en de auto met elkaar in botsing op de Hapseweg in Oeffelt. De bestuurder van de auto negeerde kort daarvoor een stopteken in Boxmeer.

De wagen, een Toyota met een Duits kenteken, staat als gestolen gesignaleerd.

Achtervolging

Een achtervolging met meerdere politiewagens volgde dus. Hierbij reed een van de politiewagens zich vast in een tuin aan de Katsestraat.

Agenten in deze wagen stapten vervolgens in een andere politieauto om zo de achtervolging voort te kunnen zetten.

Niemand raakte gewond (foto: Kevin Kanters / SQ Vision). vergroot

De gestolen auto (foto: Kevin Kanters / SQ Vision). vergroot

