Jongeren willen rellen in Valkenswaard en krijgen gebiedsverbod voor centrum

Een groep jongeren in Valkenswaard heeft een gebiedsverbod voor het centrum gekregen. Zij zouden van plan zijn om 'met zwaar vuurwerk onrust en vernielingen te plegen', zo staat in een brief die in handen is van Omroep Brabant. Ook komt er extra cameratoezicht bij het gemeentehuis.

De gemeente spreekt van 'een ernstige dreiging van verstoring van de openbare orde'. De dreiging zou zijn gebleken uit onderzoek door de politie.

De ouders van deze jongeren hebben de brief persoonlijk overhandigd gekregen. Wanneer de jongeren zich niet aan het gebiedsverbod houden, hangt hen een boete van vierduizend euro boven het hoofd. De gebiedsverboden gelden vanaf donderdagavond zes uur tot vrijdagochtend zes uur.

Hoeveel gebiedsverboden precies zijn uitgedeeld, wil de gemeente niet zeggen. "Geen commentaar", is het antwoord op elke gestelde vraag over de gebiedsverboden. Ook is onbekend of er extra politie-inzet of een noodverordening komt.

"Dit soort gedrag met zwaar vuurwerk en vernielingen is hinderlijk, overlastgevend en zelfs strafbaar", zo schrijft burgemeester Anton Ederveen. "Het heeft een onaanvaardbare impact op onze leefomgeving en zorgt voor onveiligheid."

