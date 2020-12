Piano van de overleden Susanne gevonden na emotionele oproep zus: 'Hij schrok van mijn verhaal'

Wie heeft deze piano gezien? (privéfoto) vergroot

Wie heeft de piano van mijn overleden zus gezien of in huis staan? Die oproep deed Saskia Vermaesen – Poirters uit Boxtel woensdag via Omroep Brabant. Een dag later is het al raak. De huidige eigenaar van het muziekinstrument meldde zich.

Malini Witlox Geschreven door

"Vanochtend kreeg ik via Facebook een bericht van een jongen uit Sint-Michielsgestel. Hij heeft destijds de piano gekocht. Hij is er erg aan gehecht en wil hem eigenlijk niet kwijt, maar ik heb hem de situatie uitgelegd en nu kan ik hem toch kopen," zegt Saskia die blij is dat de piano terecht is.

Die heeft voor haar en haar familie emotionele waarde. Haar zus Susanne speelde er altijd op. In juni 2019 pleegde Susanne zelfmoord. Een dag eerder heeft ze haar hele huis leeg laten halen door kringloopwinkel Het Goed. Hier zat ook haar piano bij."

Op de begrafenis werd muziek gedraaid die door Suzanne ingespeeld was op de piano.

Warme klank

"De huidige eigenaar vind de warme klank uniek. Hij had nog twee piano's gekocht bij een kringloopwinkel maar die zijn alweer weg. Maar gezien de situatie wil hij deze piano wel terug geven, voor een bedrag waar hij een vergelijkbare piano kan kopen. Hij schrok van mijn verhaal. Ik mag ook altijd naar de piano komen kijken, zolang die bij hem staat."

Bij de kringloopwinkel stond het muziekinstrument voor 75 euro te koop. "De koper moet nog nadenken over het bedrag wat hij wil. Hopelijk maakt hij geen misbruik van de situatie, ik ben benieuwd waar hij mee komt. Gelukkig heeft hij hem in originele staat gelaten en niet geschilderd. Ik weet zeker dat het de juiste piano is. Ik heb ook een foto gezien", zegt Saskia.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

