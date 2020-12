Brabantse ziekenhuizen steeds verder onder druk: belangrijke operaties komen in gevaar

Bart Berden van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. vergroot

Belangrijke en urgente operaties in de Brabantse ziekenhuizen dreigen in gevaar te komen omdat het aantal coronapatiënten de afgelopen dagen fors is opgelopen. Onder meer de behandeling van kankerpatiënten en nierpatiënten moet hierdoor langer worden uitgesteld dan noodzakelijk. Dat zegt ROAZ-voorzitter Bart Berden namens de ziekenhuizen.

De Brabantse ziekenhuizen kunnen amper meer plek maken voor nieuwe coronapatiënten. “We zitten op de maximale rek.” De capaciteit is al zoveel mogelijk opgehoogd, maar het is eindig, benadrukt Berden.

“Als de groei doorzet, moeten we afschalen tot een niveau dat we niet meer verantwoord vinden. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld kankerpatiënten. Die moeten binnen zes weken geopereerd worden om een tumor weg te halen en dat gaan we dan niet halen. Dat veroorzaakt heel veel leed”, aldus Berden. Hij roept iedereen op om zich tijdens de jaarwisseling aan de coronaregels te houden.

Meer dan honderd ic-patiënten

Het aantal opnames op de intensive cares in de Brabantse ziekenhuizen is inmiddels gestegen tot boven de honderd. Het is voor het eerst in de tweede coronagolf dat het aantal ic-opnames boven de 100 ligt. Donderdag liggen er 103 coronapatiënten op de Brabantse ic's. Tijdens de eerste golf lag de piek op 176. In totaal liggen er nu 458 mensen met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen.

Code zwart

In de ziekenhuizen nadert nu 'code zwart'. Het gaat dan om een situatie waarbij mensen aan de poort mogelijk worden geweigerd. Tijdens de eerste coronagolf werden Brabantse coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio gebracht. "Dat kan nu niet, omdat die ook vol liggen. We zullen het dus onderling met de Brabantse ziekenhuizen op moeten lossen."

