Fors meer agenten op straat tijdens jaarwisseling, burgemeesters: 'Hou je aan de regels'

In Brabant wordt komende nacht meer politie ingezet dan andere jaren om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Dat zeggen de voorzitters van de veiligheidsregio's in een interview met Omroep Brabant. Ze doen een dringend beroep op alle Brabanders om zich tijdens de jaarwisseling aan de coronaregels te houden. "Ik hoop echt dat we onszelf kunnen beheersen", zegt burgemeester Mikkers van Den Bosch en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord.

"Er zijn genoeg politiemensen op straat, zodat het rustig blijft", belooft burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Hij is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Naast extra agenten worden ook boa's en particuliere beveiligers ingezet. "De mensen in de zorg hebben er recht op dat wij ervoor zorgen dat het rustig blijft op straat."

Mikkers, Weterings en collega John Jorritsma (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) staan komende nacht op scherp. Dat er onrust zal komen, staat voor Jack Mikkers op voorhand al vast: “Heel vervelend, maar er is altijd rotzooi. Als ik kijk naar de vuurwerkschade die we vorig jaar hadden in Den Bosch, ging dat om belachelijk veel geld.”

“Het is dit jaar extra gevaarlijk"

Dit jaar is het extra ingewikkeld door de coronamaatregelen. Er is een vuurwerkverbod en je mag maar twee gasten thuis uitnodigen. Mikkers: "Het is dit jaar extra gevaarlijk. Niet knuffelen, niet kussen, geen handen schudden. Het hoort er allemaal bij. Ik hoop echt dat we onszelf kunnen beheersen." En wat nou als mensen dat niet doen, wat kan hij dan doen? "In de thuissituatie niet zo veel", geeft hij ruiterlijk toe. Mikkers doet een beroep op het gezond verstand: "Als we onszelf het beste toe willen wensen voor 2021, dan is dat toch een gezond 2021, dus houd je aan de regels."

"De artsen zitten er niet om jullie wangedrag goed te maken."

Toch neemt de politie wel degelijk voorbereidende maatregelen voor vannacht, zegt Theo Weterings: "Je laat het niet aankomen op alleen de oudejaarsnacht. De politie voert gesprekken met mensen van wie ze weten dat ze afgelopen jaar tot de relschoppers behoorden. Daar gaan ze langs voor een gesprek: 'weet dat we u ook deze oud en nieuw in de gaten zullen houden'."

Alle drie hopen ze dat ze tijdens de jaarwisseling niet naar het crisiscentrum hoeven. Maar dat ze aan het werk moeten, staat voor hen vast. John Jorritsma: "Ik zal oudjaarsavond vast verschillende videocalls hebben.”

Hij hoopt echt dat iedereen zich inhoudt: “Ga geen kratten bier meenemen onder bruggen en viaducten. De artsen en verpleegkundigen zitten er niet om jullie wangedrag goed te maken. Jullie moeten zorgen dat deze mensen hun werk kunnen doen en dat is zorgen voor coronapatiënten.”

Zelf houdt 'ie het rustig. "Ik ga aan de ranja en de thee. En misschien een keer een oliebol."

De drie burgemeesters hebben een persoonlijke boodschap voor alle Brabanders:

