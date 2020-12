Niet alle beveiligers willen helpen met oud en nieuw: ‘Het wordt een grote puinhoop'

Beveiligers in Eindhoven (foto: ANP). vergroot

Veel gemeenten roepen met oudjaar de hulp van beveiligingsbedrijven in om de orde te handhaven, zo bleek na een rondgang van Omroep Brabant. Maar niet alle beveiligers hebben hier zin in: “Ik ben door een aantal gemeentes gebeld, maar ik heb grote twijfels of we dit moeten doen.”

De beveiligers moeten erop toezien dat op deze sobere Oud en Nieuw de coronaregels en het vuurwerkverbod nageleefd worden. De gemeenten Uden, Breda, Geldrop-Mierlo, Steenbergen en Waalre huren particuliere bedrijven in. Waarschijnlijk zijn het er meer, want niet alle gemeenten zijn open over hun plannen tegenover Omroep Brabant.

‘Puinhoop op straat’

Jurgen van Bokhoven van Van Bokhoven Security uit Drunen is een van de beveiligers die aan Omroep Brabant laat weten door ‘een aantal gemeenten’ gebeld te zijn.

Die gemeenten hebben echter nog geen offerte van Van Bokhoven mogen ontvangen. “Ik heb grote twijfels of we dit wel moeten doen”, zo vertelt hij. “Er zitten heel veel risico’s aan deze klus, want het wordt op 31 december natuurlijk een grote puinhoop op straat. Ik vraag me af of ik mijn personeel dat risico wel moet laten lopen.”

Agressie

Moeten beveiligers daar niet juist op toegerust zijn? Van Bokhoven: “De situatie dit jaar is echt anders. Normaal vangen onze mensen op zo’n nacht 70 procent van de agressie op. Dat is agressie waar je nooit iets van hoort of over leest. Dat gebeurt bij de horeca, bij evenementen, maar nu gaat het overal los.” De houding van veel mensen tijdens de tweede coronagolf helpt ook niet: “De mensen worden steeds agressiever. Dit is voor hen echt een uitlaatklep.”

Tegelijkertijd ziet ook Van Bokhoven dat veel beveiligers wel op het verzoek van gemeenten in gaan, omdat ze dan tenminste werk hebben. “Er zullen er zijn die er wel op inspringen en dat snap ik heel goed want onze hele sector heeft het zwaar zonder horeca en evenementen. Alles ligt al maanden stil.”

Naast de beveiligers zetten veel gemeenten extra boa's in. De politie liet eerder weten ook extra agenten vrij te maken voor oud en nieuw.

