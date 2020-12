Jongen (16) krijgt gebiedsverbod in Valkenswaard: 'Heel vreemd dit'

Een 16-jarige jongen uit Valkenswaard was stomverbaasd toen er donderdag plotseling agenten voor zijn deur stonden met een dwangbevel van de gemeente. ''Heel vreemd dit. Ik heb nog nooit te maken gehad met vandalisme."

Meerdere jongeren in Valkenswaard kregen donderdag een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor delen van het dorp voor komende nacht. Zij zouden van plan zijn om 'met zwaar vuurwerk onrust en vernielingen te plegen', zo staat in een brief die in handen is van Omroep Brabant.