Weer auto in brand op kruising in Veen

Wachten op privacy instellingen... De brand in Veen wordt geblust (foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Weer auto in brand gestoken in Veen

Een auto is donderdag aan het begin van de avond in brand gestoken in Veen. De wagen staat op een kruising aan de Grotestraat. De brandweer was snel ter plekke om het vuur onder controle te krijgen.

Rond halfzeven werd de brand ontdekt. Het is nog niet duidelijk wie de auto in brand heeft gestoken.

Noodverordening

De politie heeft flink opgeschaald om de rust in Veen te bewaren tijdens de jaarwisseling. In het dorp in de gemeente Altena geldt een noodverordening.

Toch slagen jongeren er telkens in om op de beruchte kruising met de Witboomstraat een auto in brand te steken. De autobrand van donderdagavond is op een andere kruising iets verderop.

De brandende auto (foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision). vergroot

De auto die in brand is gestoken (privéfoto). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.