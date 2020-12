Terheijden zwaait met veel bombarie kroegbaas 'Edje' uit

Kroegbaas Edwin voor de laatste keer in zijn café (foto: Tonnie Vossen). vergroot

"Ik weet even niet wat ik moet zeggen." Edwin Lievens (43) zit normaal gesproken niet snel met zijn mond vol tanden. De kroegbaas uit Terheijden – 'Edje' voor zijn stamgasten- had net voor de laatste keer de sleutel omgedraaid van zijn café 't Barreke toen hij zich afvroeg wat dat gerommel voor de deur was. Eenmaal buiten bekeek hij totaal verbouwereerd hoe zijn vrienden in korte tijd een feestlocatie van de Molenstraat hadden gemaakt: compleet met spandoeken, barkruk en een stevige geluidsinstallatie. En toen moest het mooiste nog komen.

Want wat Edwin niet wist, was dat de stamgasten in alle stilte waren voorbereid om voor een defilé vol toeters en bellen te zorgen. Een uur lang leek het wel carnaval in Terheijden. "Een afscheidsfeest met zijn allen zat er vanwege corona niet in”, zegt Lisette Snoeren weten. Maar dat het virus ook het kleinste kroegje in Terheijden zo’n harde slag zou toebrengen dat zelfs het einde ervan niet gevierd mocht worden, dat wilde niemand laten gebeuren.

"Ja, na zestien jaar is het afgelopen", zegt Edwin. Hij had er graag nog even willen blijven, maar het huurcontract liep af en de verhuurders hadden hem laten weten dat ze het niet wilden verlengen. Ze wonen boven het café en zijn als inmiddels tachtig-plussers toe aan meer rust. "Op 1 januari 2005 heb ik als nieuwe huurder een mondelinge afspraak gemaakt dat als een van ons het niet meer zag zitten, we een einde zouden maken aan het huurcontract. Dat moment is nu kennelijk gekomen." Hij heeft nog pogingen gedaan om het hele pand te kopen, maar dat wilden de verhuurders niet. En veel meer wil hij er niet over kwijt. "Het is zoals het is."

Feesten en carnavallen

In de zestien jaar heeft het kleinste café in Terheijden een stevige reputatie opgebouwd. Er werd gefeest, geborreld en vooral intens carnaval gevierd. "Veel jongeren hebben hier het uitgaansleven leren kennen. En daar waren veel ouders heel blij mee, want liever zagen ze hun kinderen hier een biertje drinken dan dat ze daarvoor verder weg zouden gaan."

"Eigenlijk mogen er hier maar maximaal 80 klanten in, maar ik moet eerlijk bekennen dat er ook wel eens meer, veel meer gasten zelfs, binnen zijn geweest." Edwin noemt aantallen van 130 gasten, dicht tegen elkaar aan geplakt. "Maar gezellig was het zeker."

Vooral de laatste jaren verhuurde hij het café ook regelmatig voor besloten feesten. "Het café leent zich daar heel goed voor."

De stamgasten van Edwin komen auto voor auto afscheid van hem nemen:

De coronacrisis bracht nieuwe creatieve impulsen binnen. "Ik durf wel te zeggen dat wij de beste pubquizen hebben georganiseerd."

Nee, een traantje hoeft hij niet te laten nu het stopt. "Dat heb ik hiervoor al genoeg gedaan." Maar Edwin had liever al een nieuw plan klaar hebben staan.

Terugkeer

Er waren plannen voor een café-restaurant op een andere locatie in Terheijden, maar als werkloze kroegbaas valt het niet mee om daarvoor financiers te vinden. Hij komt terug in de Terheijdense horeca. Dat staat vast. Al was het maar omdat zoveel stamgasten het hem op het hart drukken bij de carnavaleske afscheidsfile: "Kom terug Edje!"

