Delen van Den Bosch veiligheidsrisicogebied na onrust: 'Onacceptabel hoe deze mensen zich misdragen'

De gemeente Den Bosch heeft op last van burgemeester Jack Mikkers delen van de stad donderdagavond bestempeld als veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt sinds tien uur donderdagavond en loopt tot vijf uur zaterdagmiddag. Dit geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren, evenals de toegangswegen naar dit gebied.

'Dit gedrag past echt niet in onze samenleving'

De maatregel is genomen vanwege de onrust in deze omgeving. Jongeren hebben daar een auto omver gegooid en in brand gestoken. Ook belaagden zij agenten, ze gooiden met vuurwerk naar hen.