Mistig begin van 2021, ook kans op gladheid in Brabant

Foto: Ab Donker vergroot

2021 is in een deel van Brabant mistig begonnen. Net als in Gelderland en Overijssel komt er op de vroege ochtend plaatselijk dichte mist voor.

In een strook van Zuidwest-Brabant via het Rivierengebied naar Overijssel komt dichte mist voor met regionaal minder dan 100 meter zicht. Ook kan het plaatselijk glad zijn.

De mist lost waarschijnlijk in de loop van de ochtend op, zo meldt het KNMI. Ongelukken, als gevolg van slecht zicht, hebben zich voor zover bekend in onze provincie niet voorgedaan. Het KNMI-meetpunt met de slechtste zichtwaarde was rond zeven uur vliegveld Twente met 80 meter zicht.

