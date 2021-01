'Jaarwisseling in Veen beheerst verlopen, maar onrust en kosten zijn buitenproportioneel'

De jaarwisseling in de gemeente Altena is ondanks diverse incidenten beheerst verlopen. Maar ‘de maatschappelijke onrust en de maatschappelijke kosten van de afgelopen dagen zijn buitenproportioneel’, zo laat burgemeester Egbert Lichtenberg weten.

In Veen, één van de vele kerkdorpen van Altena, was het eigenlijk de hele maand bij traditie onrustig. Het liep er met branden en vuurwerk zelfs zo uit de hand dat er een noodverordening werd afgekondigd, die tot en met zaterdag geldt.

'Enkele verstoring' De strenge maatregelen zijn de voorbije avond en nacht ‘op een enkele verstoring na’ goed opgevolgd, zo meldt de gemeente. Ze is blij dat politie en brandweer hun werk ongehinderd hebben kunnen doen. Ze waren ondanks de noodverordening nodig, onder meer omdat er aan het begin van oudejaarsavond twee auto's in brand waren gestoken. Lichtenberg: "Met man en macht hebben zij incidenten snel gesmoord en verhinderd dat relatief kleine gebeurtenissen zijn geëscaleerd."

De materiële schade die de afgelopen weken door alle problemen is veroorzaakt, wordt de komende weken geïnventariseerd. Lichtenberg vindt het 'zeer onwenselijk' wat er allemaal is gebeurd. Juist in deze coronatijd en tijdens de feestdagen hebben mensen volgens hem behoefte aan 'veiligheid en saamhorigheid.' Lichtenberg: "Het veroorzaken van onrust op welke manier dan ook en het in stand houden van ongewenste gebruiken, draagt hieraan niet bij."