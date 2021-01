Tien vuurwerkslachtoffers in Brabantse ziekenhuizen

Nieuwjaarsnacht is rustig verlopen op de spoedeisende hulpafdelingen van Brabantse ziekenhuizen (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

De ziekenhuizen in Brabant hebben een rustige jaarwisseling achter de rug, dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. "Het is niet anders verlopen dan tijdens een gewone weekenddienst in coronatijd", vat een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de nieuwjaarsnacht samen. Het Maasziekenhuis in Boxmeer zag zelfs geen enkel vuurwerkslachtoffer of ernstig dronken nieuwjaarsvierder.

De meeste vuurwerkslachtoffers zagen ze in het Bredase Amphia Ziekenhuis. Daar kwamen vier vuurwerkslachtoffers naar de spoedeisende hulp. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch moesten twee minderjarigen worden behandeld, omdat ze zwaargewond raakten. Het tweetal liep oogletsel en brandwonden op .

In het ETZ waren de verwondingen van twee, jonge, vuurwerkslachtoffers gelukkig minder ernstig. Ook in 'Bravis' in Bergen op Zoom ging het om twee 'pechvogels'.

Vergeleken met andere jaren was het in Brabant verder rustig. Het merendeel van de mensen die de spoedeisende hulp zag was ernstig dronken of had drugs gebruikt. Dat aantal varieerde tussen tussen de tien en nul.

Geen vuurwerkslachtoffers

In Helmond, waar afgelopen week veel overlast was door het afsteken van vuurwerk, kwam geen enkel vuurwerkslachtoffer naar de eerste hulp van het Elkerliek Ziekenhuis. Daar hadden ze wel met tien zeer dronken mensen te maken van wie er twee minderjarig waren.

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bleef het ook binnen de perken: niet één persoon die gewond raakte door vuurwerk. Over het Máxima Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) is op dit gebied niets bekend.

