Toch het koude water in ondanks dat nieuwjaarsduik niet doorgaat: 'Ik wilde dit al heel lang'

Afgelopen jaar renden er nog duizend mensen tegelijk het koude water in bij de Oosterplas in Den Bosch, maar dit jaar was het een stuk rustiger. De georganiseerde nieuwjaarsduik was afgelast, toch liet een aantal fanaten zich daardoor niet tegenhouden, zoals de 12-jarige Sten Oosterwaal. “Ik wilde dit al heel lang.”

Er wordt niet getwijfeld door Sten, want hij heeft een missie. Hij wil het koude water in. "Ik heb gewoon mijn kleren uit gedaan en ik ben het water in gerend", vertelt hij trots. Sten wil dit al heel lang, vertelt zijn moeder. “Hij heeft het natuurlijk al zo vaak gezien, dus ik snap wel dat hij dit zo graag wil. Ik vind het echt hartstikke stoer.”

'Zestiende keer'

Voor drie broers uit Den Bosch is de nieuwjaarsduik een jaarlijkse traditie. “Het is mijn zestiende keer”, vertelt een van hen. “Het hoort er ondertussen gewoon bij”, aldus een andere broer. Na de verfrissende duik gaan ze verder waar ze de avond daarvoor waren gebleven: de champagne wordt ontkurkt, er komen een paar blikjes bier tevoorschijn en een doos met appelbeignets wordt geopend.

De reddingsbrigade riep eerder op geen nieuwjaarsduik te nemen omdat er geen toezicht is nu alle nieuwsjaarsduiken zijn afgelast. “Wij letten gewoon goed op elkaar en we doen voorzichtig", aldus een van de zwemmers. We gaan er niet te ver in en we moeten natuurlijk een beetje afstand houden."

