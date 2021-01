Silke, Cas en Tobias zijn de eerste baby's van 2021

In Den Bosch werd Cas geboren even voor één uur 's nachts (foto: Jeroen Bosch Ziekenhuis). vergroot

In Helmond is waarschijnlijk de eerste Brabander van 2021 geboren. Om twee minuten na middernacht kwam Silke ter wereld in het Elkerliek Ziekenhuis. In Den Bosch werden drie kwartier later nog twee jongetjes geboren. De eerste heet Cas en is alweer thuis in Zaltbommel.

In Bergen op Zoom zag even voor twee uur Tobias het levenslicht in het Bravis Ziekenhuis. De kersverse ouders zijn erg gelukkig met hun wonder en kunnen niet wachten om hem aan zijn broertje Moos te laten zien.

Tobias werd om 0.58 geboren in het ziekenhuis in Bergen op Zoom (foto: Bravis Ziekenhuis). vergroot

Of Silke ook écht de allereerste Brabander van 2021 is, is niet met zekerheid te zeggen. Heb jij ook kort na twaalf uur 's nachts een kleintje in de familie mogen verwelkomen? Laat het ons dan weten.

