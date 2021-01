Bredase burgemeester Depla kijkt ondanks inzet ME terug op een ‘relatief rustige jaarwisseling’

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

De Bredase burgemeester Paul Depla kijkt terug op een ‘relatief rustige jaarwisseling’. “Ondanks het vuurwerkverbod is er helaas toch nog het nodige vuurwerk de lucht ingegaan. Bij het afsteken van vuurwerk is in Tuinzigt zelfs een jong kind gewond geraakt. Treurig en het geeft ook aan hoe gevaarlijk dat vuurwerk is. Ook waren er door de hele stad heen helaas nog enkele incidenten.”

De burgemeester doelt daarmee op voorvallen in Brabantpark, Tuinzigt, de Haagse Beemden en Hoge Vucht. Daarbij ging het om afsteken van illegaal vuurwerk, brandstichting en groepsvorming.



“De Mobiele Eenheid moest enkele keren in actie komen. Een keer in de Hoge Vucht en een keer in de omgeving van de wijken Westerpark en Tuinzigt. Daar moest de samenkomst van mensen op straat tegen worden gegaan.“

Tot slot roemt de burgervader de solidariteit in de stad. “Veel Bredanaars hebben zich aan de maatregelen gehouden en hadden daarmee oog voor elkaar", schrijft hij in een reactie.

