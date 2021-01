Rellen blijven uit in Bredase wijk Hoge Vucht: 'Blauw op straat helpt'

Vorig jaar was de Bredase wijk Hoge Vucht het decor van oudejaarsrellen, compleet met zwaar vuurwerk en brandbommen. Dit jaar waren ze op het ergste voorbereid, maar de ongeregeldheden op oudejaarsnacht bleven uit. "We hebben deze jaarwisseling voor het eerst gemikt op een stevige inzet van politie, handhaving en toezicht. En dat heeft z'n vruchten afgeworpen", aldus Leo van den Berg, voorzitter van de wijkraad.

In de wijk Hoge Vucht wonen naar schatting 20.000 mensen. En het grootste gedeelte van de bewoners wil gewoon een leuke jaarwisseling, stelt Van den Berg. Toch is de wijk, en dan met name de Wensel Cobergherstraat en het Groenendijkplein, al jarenlang doelwit van ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Met als dieptepunt de rellen op 31 december vorig jaar.